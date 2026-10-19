Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу припустив, що повторювані проблеми з передаванням розвідданих можуть бути частиною тиску адміністрації Дональда Трампа на Україну. Він пояснив, чому Вашингтон міг би діяти вибірково та як привернути увагу американського суспільства до наслідків таких обмежень.

Перебої з розвідданими можуть бути не випадковими

Після останньої російської атаки знову постало питання, чому Україна не завжди вчасно отримує інформацію про балістичні пуски. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не має достатньо даних, аби підтвердити повідомлення про відсутність попереджень, але визнав, що кількома днями раніше виникла програмна проблема в системі раннього оповіщення.

Її причини вивчає Європейське командування США. Проте труднощі з передаванням інформації виникають уже не вперше, а паралельно українські військові зіткнулися з обмеженнями швидкості роботи Starshield, військової версії Starlink. Поєднання цих проблем викликає підозри, хоча технічних несправностей також не можна виключати.

Технічні збої можуть бути. Але коли все це разом: проблеми зі Starlink, обмеження швидкості Starshield і збої з наданням попереджувальної інформації, які повторюються щонайменше тиждень, – це виглядає не випадково. Це радше схоже на інструменти точкового тиску на Україну,

– припустив Фесенко.

При цьому американські системи не припинили роботу повністю. Зв'язок продовжує функціонувати, інформація про загрози надходить, хоча подекуди із затримками, а представники Вашингтона заперечують навмисне запровадження обмежень.

Відкрите визнання такого тиску могло б створити проблеми для Білого дому напередодні виборів до Конгресу 3 листопада. Адже рішення, які ускладнюють захист українців від російських атак, здатні викликати критику не лише серед противників Трампа, а й у частини його прихильників.

Утім, війна в Україні не є головною темою американської виборчої кампанії. Значно більше уваги виборці приділяють внутрішнім економічним проблемам, особливо високим цінам на пальне. Цим уже користуються прихильники президента, намагаючись пов'язати подорожчання дизеля з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах.

Трамп уже починає звинувачувати Україну, а найрадикальніші трампісти роблять це щонайменше тиждень. Вони звинувачують Україну в тому, що вона спеціально б'є по російських НПЗ, щоб допомогти демократам виграти ці вибори. Це вже передвиборна технологія,

– пояснив політолог.

Така риторика дозволяє переводити невдоволення цінами на пальне в політичні звинувачення проти Києва. Проте офіційно підтверджувати обмеження супутникового зв'язку чи розвідданих адміністрації Трампа було б невигідно, оскільки це дало б опонентам ще один привід для критики напередодні голосування.

Наслідки обмежень потрібно показати американському суспільству

Проблеми із супутниковим зв'язком та попередженнями про ракетні пуски безпосередньо впливають на захист українських міст. Starshield використовують, зокрема, під час роботи дронів-перехоплювачів, яким потрібно швидко наближатися до російських реактивних безпілотників. А без своєчасної інформації про балістичну загрозу в людей залишається значно менше часу, щоб дістатися укриттів.

Для впливу на адміністрацію Трампа Україні варто змінити акценти в публічній розмові зі Сполученими Штатами. Звинувачення в допомозі Путіну навряд чи змусять американського президента відмовитися від своєї політики, натомість загроза життю цивільних може знайти відгук серед ширшої аудиторії.

Не просто говорити, що це допомагає Путіну. Це, на жаль, не працює. На Трампа точно це не впливає. А от гуманітарний чинник, пов'язаний ще й з релігійними цінностями. Ціна життя, те, що потрібно рятувати людей. Ось на цьому треба робити акцент,

– наголосив Фесенко.

Про небезпеку таких перебоїв повинні говорити американські журналісти, блогери та представники протестантських громад. До цієї роботи варто активніше долучатися й українській діаспорі у США, серед якої також є прихильники Трампа. Чим більше американців розумітимуть, як проблеми зі зв'язком і попередженнями впливають на життя людей, тим складніше Білому дому буде залишати ці запитання без відповіді.

При цьому ситуація з передаванням розвідувальної інформації не є однозначною. Представник Повітряних сил України повідомив, що попередження про першу хвилю останньої атаки не було, але про другу хвилю воно вже надійшло. Напередодні також з'являлася інформація з посиланням на американські джерела про загрозу масованого комбінованого удару протягом наступних 48 годин.

Такі загальні повідомлення дозволяють підготуватися до можливої атаки, але не замінюють оперативних даних про конкретні пуски. Особливо це важливо під час ударів балістичними ракетами, які Росія запускає неподалік українського кордону.

Частина російської балістики запускається із сусідніх з Україною областей, з Брянської, з Курської. Підльотний час – від двох до трьох-п'яти хвилин. І просто сигнал тривоги не встигає. Він буде одночасно з прильотом ракети,

– пояснив Фесенко.

Подібні випадки траплялися ще влітку, тому запізнення тривоги саме по собі не доводить навмисного обмеження інформації американською стороною. Однак повторювані перебої разом із проблемами Starshield залишають підстави підозрювати вибірковий тиск Вашингтона.

Напередодні виборів до Конгресу широке висвітлення цієї проблеми у США могло б посилити суспільну критику адміністрації Трампа. Особливо важливо, щоб американська аудиторія побачила не лише політичний конфлікт між Вашингтоном і Києвом, а й те, як затримки попереджень та обмеження зв'язку можуть позначатися на захисті мирних українців.

Фесенко про перебої з розвідданими США: дивіться відео