"Атеш" зафиксировал, что Россия перебросила ПВО ближе к Крымскому мосту

Российские оккупанты перебросили ПВО во временно оккупированном полуострове ближе к Крымскому мосту. Партизаны добавили, что враг из-за незащищенности определенных участков, как Курская область, вынужден принимать меры по снятию вооружений с различных участков фронта и перебрасывать военные системы, для закрытия уязвимых мест в обороноспособности.

Переброску ПВО Россией поближе к Крымскому мосту зафиксировали партизаны движения "Атеш". Там обнародовали соответствующие кадры.

Смотрите также Агенты "Атеш" провели диверсию на железной дороге в Макеевке

Россия перебрасывает ПВО поближе к Крымскому мосту

Наш агент в Крыму обнаружил перевозку двух систем ПВО Бук-М2 и С-400 для дальнейшего эшелонирования возле Крымского моста на Таманском полуострове,

– говорится в сообщении.

По данным "Атеш", колонну сопровождали военные машины, в том числе два УРАЛа с личным составом.

Партизаны добавили, что оборонная система России сталкивается с серьезными проблемами, связанными с незащищенностью отдельных участков, таких как Курская область. Поэтому оккупанты в срочном порядке вынуждены принимать меры по снятию вооружений с различных участков фронта и перебрасывать военные системы для закрытия уязвимых мест в обороноспособности.

"Очевидно, вооруженные силы России ожидают удары по мосту в ближайшие месяцы и не хотят оставлять системы ПВО в Крыму, после разрушения моста", – добавили в "Атеш".

Партизаны зафиксировали переброску систем ПВО ближе к Крымскому мосту: смотрите видео