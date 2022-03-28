Перечень очень большой, – заместитель Главнокомандующего ВСУ о захваченной технике оккупантов

Украина уже 33 сутки дает решительный отпор российским оккупантам. В героических боях против рашистов наши защитники и защитницы добывают немало "трофеев".

О технике и оружии оккупантов, которое теперь служит на поле боя украинским силам, рассказал заместитель Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

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Виды и количество вражеской техники, которая теперь находится на вооружении ВСУ

Заместитель Главнокомандующего ВСУ заверил, что перечень вражеского оружия и техники, которое сейчас находится на вооружении украинских сил, очень велико.

Так, наши защитники и защитницы теперь располагают многими трофеями – от современного российского стрелкового оружия до современных средств ПВО, систем радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", систем залпового огня и т.д.

Были даже захвачены (ВСУ – ред. 24 канал) автомобили 2021 года выпуска. Список серьезный. Он составляет и научную, и промышленную ценность. Думаю, над этим вооружением мы хорошо поработаем,

– добавил Евгений Мойсюк.

Интервью Евгения Мойсюка о российско-украинской войне: смотрите видео