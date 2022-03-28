Про техніку та зброю окупантів, яка тепер служить на полі бою українським силам, розповів заступник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Види і кількість ворожої техніки, яка тепер на озброєнні ЗСУ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ запевнив, що перелік ворожої зброї та техніки, яка зараз перебуває на озброєнні українських сил, є дуже великим.

Так, наші захисники та захисниці тепер мають у своєму розпорядженні чимало трофеїв – від сучасної російської стрілецької зброї до сучасних засобів ППО, систем радіоелектронної боротьби, зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир", систем залпового вогню тощо.

Були навіть захоплені (ЗСУ – ред. 24 канал) автомобілі 2021 року випуску. Перелік серйозний. Він складає і наукову, і промислову цінність. Думаю, над цим озброєнням ми добре попрацюємо,

– додав Євген Мойсюк.

Інтерв'ю Євгена Мойсюка про російсько-українську війну: дивіться відео