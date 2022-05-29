Люди едут в Запорожье из разных южных городов, находящихся под временной оккупацией РФ – Мариуполя, Херсона, Бердянска, Токмака. Подавляющее количество среди пассажиров авто – женщины, среди которых есть и беременные, дети и пожилые люди и с инвалидностью.
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Многие женщины – за рулем авто. Особенно тяжело дается дорога детям – все время – капризничают. У кого-то есть свои запасы воды и пищи, но из-за жары продукты уже начали портиться,
– рассказывают люди.
Оккупанты продают еду людям по заоблачным ценам
Местные "коммерсанты" подъезжают к колонне, продают пирожки и воду по заоблачным ценам:
Людям некуда деваться, они хотят попасть в Запорожье. Бутылка воды стоит 75 гривен, один пирожок 35 гривен. Дорого, учитывая, что у людей нет денег и негде их снять. Некоторые люди в пути уже 4 – 5 сутки.
Вынуждены стоять посреди поля под обстрелами
После 20 часов люди пытаются не выходить из машины из-за опасности обстрелов. По словам людей этой ночью "летало" буквально над головами.
Люди говорят, что в очереди перед российским блокпостом будут стоять и дальше, возвращаться под оккупацию не хотят.
Люди вынуждены ждать по несколько дней в очереди / Фото Общественное
Россияне не в первый раз блокируют выезд людей с оккупированных территорий
Это не первый раз россияне блокируют выезд людей в районе Васильевки. В прошлом месяце очередь авто достигала более тысячи , в конце 21 апреля там наконец-то началось движение автомобилей.
На Юге кафиры также блокируют выезд гражданских. Они требуют тысячу долларов, а затем стреляют вслед автомобилям мирных украинцев.
Враг пытается сделать сверхсложным выезд на подконтрольную Украине территорию / Фото
Актуально о ситуации в Запорожье
На Запорожском направлении в течение суток враг не вел активные боевые действия. Сейчас кафиры сосредоточились на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.
Однако информационно-психологическое влияние на граждан продолжается, россияне распространяют лживую вражескую пропаганду из-за восторженных СМИ, информационных бюллетеней и телеграмм-пабликов. Недавно захватчики обстреляли Васильевку и обвинили в этом ВСУ.