Люди їдуть до Запоріжжя з різних південних міст, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ – Маріуполя, Херсона, Бердянська, Токмака. Переважна кількість серед пасажирів авто – жінки, серед яких є й вагітні, діти та літні люди та з інвалідністю.

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Чимало жінок – за кермом авто. Особливо важко дається дорога дітям – весь час – капризують. Хтось має свої запаси води та їжі, але через спеку продукти вже почали псуватися,

– розповідають люди.

Окупанти продають їжу людям за захмарними цінами

Місцеві "комерсанти" під’їжджають до колони, продають пиріжки та воду за захмарними цінами:

Людям немає куди діватися, вони хочуть потрапити до Запоріжжя.Пляшка води вартує 75 гривень, один пиріжок 35 гривень. Дорого, враховуючи те, що у людей немає грошей і ніде їх зняти. Дехто з людей у дорозі уже 4 – 5 добу.

Вимушені стояти посеред поля під обстрілами

Після 20 години люди намагаються не виходити з машини через небезпеку обстрілів. За словами людей цієї ночі "літало" буквально над головами.

Люди кажуть, у черзі перед російським блокпостом стоятимуть й далі, повертатися під окупацію не хочуть.

Росіяни не вперше блокують виїзд людей з окупованих територій

Це не вперше росіяни блокують виїзд людей у районі Василівки. Минулого місяця черга авто сягала понад тисячі, врешті 21 квітня там нарешті розпочався рух автомобілів.

На Півдні окупанти також блокують виїзд цивільних. Вони вимагають тисячу доларів, а потім стріляють услід автівкам мирних українців.

Актуально про ситуація на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку впродовж доби ворог не вів активних бойових дій. Зараз окупанти зосередилися на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування українських військ.

Однак інформаційно-психологічний вплив на громадян триває, росіяни розповсюджують брехливу ворожу пропаганду через захоплені ЗМІ, інформаційні бюлетені та телеграм-пабліки. Нещодавно загарбники обстріляли Василівку й звинуватили в цьому ЗСУ.

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