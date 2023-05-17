Путин сталкивается с разобщенностью войск перед будущим контрнаступлением ВСУ, – NYT

Над Кремлем взрываются дроны, а российские вертолеты массово падают. И это еще даже не началось долгожданное контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, Владимир Путин сталкивается с разобщенностью войск на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ. У "второй армии мира" есть нехватка ресурсов и дезорганизованная оборона.

Важно У россиян серьезные проблемы, – президент Чехии Павел верит, что контрнаступление ВСУ будет иметь успех

Путин сталкивается с разобщенностью войск

Издание The New York Times пишет, что проблемы армии Путина грозят сорвать то, что всего несколько недель назад казалось редким военным успехом в руках России – победа в длительной битве за Бахмут.

Российские войска, продолжая ожесточенные бои в черте города, отступили с позиций в окрестностях Бахмута и потеряли там двух полковников. Евгений Пригожин критиковал российскую армию, обвиняя ее руководство в недостаточном обеспечении его бойцов, а солдат в том, что они оставили свои позиции на флангах Вагнера.

Публичная вражда между Пригожиным и министерством обороны России вновь разожгла сомнения в способности Москвы добиться успеха на поле боя, где координация между разрозненными подразделениями имеет критическое значение.

Один из способов удержания Путина у власти состоит в том, что ему нравится иметь несколько фракций и ему нравится, чтобы фракции конкурировали друг с другом. Это может иметь смысл в политике, но это очень, очень вредно во время военной операции,

– отметил старший научный сотрудник Института исследования внешней политики Роб Ли.

Расходы России на оборону выросли на 282% в первые два месяца 2023 года

Напомним, что западные аналитики отмечают, что расходы вражеского государства на оборону выросли на 282% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственно, Путин выделил на свою армию 26 миллиардов в январе и феврале 2023 года.

Так, Россия потратила 2 триллиона рублей – 26 миллиардов долларов – на "вторую армию мира" в первые месяцы этого года. Эксперты убеждены, что эти средства пошли на войну против Украины, рост военного производства и имели целью помочь смягчить влияние санкций от Запада.