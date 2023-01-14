Россияне перестают верить в биолаборатории

Это будет что-то вроде "атака укротеррористов-нацистов против мирного населения".

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"Популярность" любых мобилизационных мер, как в России, так и в лукашенковском заповеднике, в последнее время стремительно падает, особенно после Макеевки.

Нужен значительный стимул и аргумент. Гальванизация войны только де*ильными призывами соловьиного помета по телевизору становится все менее эффективной.

В кровавых "укронацистов" из американских биолабораторий просто перестают верить.

Кстати, для продолжения ударов крылатыми ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре Украины это тоже очень неплохой "аргумент".

Поэтому, думаю, примерно 15 – 16 января будет первый "контрольный" срок.

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