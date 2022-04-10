Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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Какие были варианты развития событий

По словам Вениславского, первый вариант – оккупация Россией практически всей Украины. Второй вариант – захват Юга и Востока, которые полностью изолировали бы наше государство от Черного моря. Возможно, россияне даже сделали бы линию разграничения по Днепру.

Третий вариант – оккупация Донецкой и Луганской областей и создание сухопутного коридора в Крым из-за частичного захвата Херсона и Запорожья.

Первая стратегическая цель России провалилась. ВСУ выбросили их за пределы Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской. Сейчас в Николаевской области идут бои и наши, скажем так, теснят врага,

– рассказал нардеп.

Учитывая это, первый и второй варианты оккупанты не смогли выполнить. Поэтому у них остались разве что такие: либо полная оккупация Донетчины и Луганщины, либо частичный захват Запорожской и Херсонской областей, чтобы соединить Ростовскую область по суше с Крымом.

Впрочем, по словам Вениславского, Вооруженные Силы об этом знают и понимают, как противодействовать оккупантам. Поэтому есть надежда, что россияне не смогут добиться своих даже минимальных целей в Украине.