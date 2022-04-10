Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

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Які були варіанти розвитку подій

За словами Веніславського, перший варіант – окупація Росією фактично усієї України. Другий варіант – захоплення Півдня та Сходу, які б повністю ізолювали нашу державу від Чорного моря. Можливо, росіяни б навіть зробили лінію розмежування по Дніпру.

Третій варіант – окупація Донецької та Луганської областей й створення сухопутного коридору до Криму через часткове захоплення Херсонщини та Запоріжжя.

Перша стратегічна ціль Росії провалилася. ЗСУ викинули їх за межі Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Житомирщини. Зараз на Миколаївщині йдуть бої й наші, скажімо так, тіснять ворога,

– розповів нардеп.

Зважаючи на це, перший та другий варіанти окупанти не змогли виконати. Тому у них залишилося ще 2: або повна окупація Донеччини й Луганщини, або часткове захоплення Запорізької та Херсонської областей, щоб з'єднати Ростовську область по суходолу з Кримом.

Втім, за словами Веніславського, Збройні Сили України про це знають і розуміють, як протидіяти окупантам. Тому є сподівання, що росіяни не зможуть досягнути своїх навіть мінімальних цілей в Україні.

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