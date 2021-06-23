Перед президентом Грузии в Киеве упали ножны от сабли: видео инцидента

Владимир Зеленский 23 июня встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Во время официальной церемонии перед грузинским лидером упали ножны от сабли.

Инцидент произошел во время церемонии с участием обоих лидеров, которая утром 23 июня проходила вблизи Мариинского дворца.

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Перед президентом Грузии упали ножны от сабли

Военнослужащий почетного караула не удержал ножны от сабли и опустил их вниз прямо перед Зурабишвили. Однако воин не растерялся и быстро поднял футляр для оружия. Зурабишвили не придала этому внимания, в то же время Зеленский слегка улыбнулся.

На церемонии прозвучали гимны Украины и Грузии, после чего лидеры обоих государств осмотрели строй воинов украинского почетного караула. Президент Грузии обратилась к нему официальным приветствием Вооруженных сил Украины: "Слава Украине!".

Лидеры государств также поздоровались с официальными делегациями двух стран.

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