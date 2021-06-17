Фото и видео щитов в своих соцсетях разместил соратник Алексея Навального, руководитель его региональных штабов Леонид Волков. Надписи появились накануне приезда в Женеву Владимира Путина.

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"Три билборда в Женеве"

Красные рекламные щиты с баннерами появились на одной из улиц швейцарской Женевы, куда приехал Путин. У Навального не отмечают, на какой именно и проезжал ли там Владимир Путин.

Билборды имели такие надписи и шли друг за другом:

"Навального отравили "новичком"

"И до сих пор никого расследования"

"Как же так, президент Путин?"

Напротив щитов на стене нарисовали черно-белое граффити с Навальным.



Граффити с Навальным в Женеве / Скриншот из видео

Отметим, что эти три рекламных щита имеют аллюзию на фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

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