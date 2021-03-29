В России умер заведующий одного из отделений омской больницы №1 Рустам Агишев. По официальной версии, смерть наступила из-за последствий перенесенного инсульта. Что интересно, в 2020 году в этой больнице после отравления лежал Алексей Навальный.

Рустам Агишев был заведующим отделения травматологии и ортопедии в больнице в Омске. Мужчине было 63 года.

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Что известно о смерти врача

Рустам Агишев проработал в больнице 30 лет. По словам руководителя клиники Евгения Осипова, его смерть "невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества".

Какие еще смерти произошли в больнице

В феврале от сердечного приступа умер 55-летний заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин. Кроме того, еще один заместитель главного врача Анатолий Калиниченко уволился из больницы. Он перешел работать в частную клинику потому, что "любит хирургию больше, чем администрирование".

Что известно о пребывании Навального в омской больнице

Именно в омскую больницу летом 2020 года привезли оппозиционера Алексея Навального. Его соратники говорят, что больница знала о причинах состояния Навального, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления "Новичком".

За лечение Навального отвечал Калиниченко. Он общался с врачами из Германии и в первый день выходил на связь с прессой.

Затем комментарии журналистам давал главный врач, член "Единой России" Александр Мураховский. Он сказал, что причина тяжелого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Он также два дня не позволял перевезти оппозиционера на лечение в Берлин. Впоследствии Мураховский стал главой регионального Министерства здравоохранения.

Что стоит знать об отравлении Навального