Умер еще один медик из российской больницы, где после отравления лежал Навальный
В России умер заведующий одного из отделений омской больницы №1 Рустам Агишев. По официальной версии, смерть наступила из-за последствий перенесенного инсульта. Что интересно, в 2020 году в этой больнице после отравления лежал Алексей Навальный.
Источник:Радио Свобода
Рустам Агишев был заведующим отделения травматологии и ортопедии в больнице в Омске. Мужчине было 63 года.
К слову Российские врачи требуют оказать медицинскую помощь Навальному
Что известно о смерти врача
Рустам Агишев проработал в больнице 30 лет. По словам руководителя клиники Евгения Осипова, его смерть "невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества".
Какие еще смерти произошли в больнице
В феврале от сердечного приступа умер 55-летний заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин. Кроме того, еще один заместитель главного врача Анатолий Калиниченко уволился из больницы. Он перешел работать в частную клинику потому, что "любит хирургию больше, чем администрирование".
Что известно о пребывании Навального в омской больнице
Именно в омскую больницу летом 2020 года привезли оппозиционера Алексея Навального. Его соратники говорят, что больница знала о причинах состояния Навального, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления "Новичком".
За лечение Навального отвечал Калиниченко. Он общался с врачами из Германии и в первый день выходил на связь с прессой.
Затем комментарии журналистам давал главный врач, член "Единой России" Александр Мураховский. Он сказал, что причина тяжелого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Он также два дня не позволял перевезти оппозиционера на лечение в Берлин. Впоследствии Мураховский стал главой регионального Министерства здравоохранения.
Что стоит знать об отравлении Навального
- В августе 2020 года Алексея Навального отравили. Тогда его самолет экстренно остановили в Омске, а политика отправили в местную больницу. Впоследствии местные врачи заявили, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом.
- Впоследствии Навального перевезли на лечение в Германию. Там в организме оппозиционера нашли следы яда из группы "Новичок". Лечился политик в клинике "Шарите" 32 дня.
- По возвращении в Россию Алексея Навального приговорили к 3,5 года по делу "Ив-Роше".
- Сейчас Алексей Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров во Владимирской области.
- Недавно стало известно, что политик плохо себя чувствует – у него болит спина и он не чувствует ногу. Однако его лечат только 2 таблетками обезболивающего.
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