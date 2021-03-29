Помер іще один медик із російської лікарні, де після отруєння лежав Навальний
У Росії помер завідувач одного з відділень омської лікарні №1 Рустам Агішев. За офіційною версією, смерть настала через наслідки перенесеного інсульту. Що цікаво, у 2020 році в цій лікарні після отруєння лежав Олексій Навальний.
Джерело:Радіо Свобода
Рустам Агішев був завідувачем відділенням травматології та ортопедії у лікарні в Омську. Чоловіку було 63 роки.
До слова Російські лікарі вимагають надати медичну допомогу Навальному
Що відомо про смерть лікаря
Рустам Агішев пропрацював в лікарні 30 років. За словами керівника клініки Євгена Осипова, його смерть "непоправна втрата для всього медичного співтовариства".
Які ще смерті трапились у лікарні
У лютому від серцевого нападу помер 55-річний заступник головного лікаря клініки Сергій Максимишин. Крім того, ще один заступник головного лікаря Анатолій Калініченко звільнився з лікарні. Він перейшов працювати у приватну клініку тому, що "любить хірургію більше, ніж адміністрування".
Що відомо про перебування Навального в омській лікарні
Саме в омську лікарню влітку 2020 року привезли опозиціонера Олексія Навального. Його соратники кажуть, що лікарня знала про причини стану Навального, але за наказом ФСБ поставили йому помилковий діагноз і намагалися приховати сліди отруєння "Новачком".
За лікування Навального відповідав Калініченко. Він же спілкувався з лікарями з Німеччини та у перший день виходив за зв'язок з пресою.
Потім коментарі журналістам давав головний лікар, член "Єдиної Росії" Олександр Мураховський. Він сказав, що причина важкого стану Навального – "порушення обміну речовин". Він також два дні не дозволяв перевезти опозиціонера на лікування до Берліну. Згодом Мураховський став главою регіонального Міністерства охорони здоров’я.
Що варто знати про отруєння Навального
- У серпні 2020 року Олексія Навального отруїли. Тоді його літак екстрено зупинили в Омську, а політика відправили у місцеву лікарню. Згодом місцеві лікарі заявили, що експертиза не підтвердила отруєння опозиціонера хімічною речовиною.
- Навального перевезли на лікування в Німеччину. Там в організмі опозиціонера знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Лікувався політик у клініці "Шаріте" 32 дні.
- Після повернення в Росію Олексія Навального засудили до 3,5 років у справі "Ів-Роше".
- Зараз Олексій Навальний перебуває у колонії № 2 у місті Покров у Владимирскій області.
- Нещодавно стало відомо, що політик погано почувається – у нього болить спина й він не відчуває ногу. Проте його лікують тільки 2 таблетками знеболювального.
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