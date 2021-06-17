Фото і відео щитів у своїх соцмережах розмістив соратник Олексія Навального, керівник його регіональних штабів Леонід Волков. Написи з'явилися напередодні приїзду у Женеву Володимира Путіна.
До слова Путін мав розгублений вигляд, – у Зеленського висловилися про зустріч з Байденом
"Три білборди у Женеві"
Червоні рекламні щити із банерами з'явилися на одній із вулиць швейцарської Женеви, куди приїхав Путін. У Навального не зазначають, на якій саме і чи там проїжджав Володимир Путін.
Білборди мали такі написи і йшли один за одним:
- "Навального отруїли "новачком"
- "І досі нікого розслідування"
- "Як же так, президенте Путіне?"
Навпроти щитів на стіні намалювали чорно-біле графіті із Навальним.
Графіті з Навальним у Женеві / Скриншот з відео
Зазначимо, що ці три рекламні щити мають алюзію на фільм "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі".
Що варто знати про отруєння Навального
- У серпні 2020 року Олексія Навального отруїли. Тоді літак із ним екстрено сів в Омську, а політика відправили у місцеву лікарню.
- Згодом місцеві лікарі заявили, що експертиза не підтвердила отруєння опозиціонера хімічною речовиною.
- Навального перевезли на лікування в Німеччину. Там в організмі опозиціонера знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Лікувався політик у клініці "Шаріте" 32 дні і довго перебував у непритомному стані.
- В омській лікарні, де лежав Навальний, згодом за дивних обставин померли два лікарі.
- Після повернення в Росію Олексія Навального засудили до 3,5 років колонії.