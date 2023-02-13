Накануне "Рамштайна" Залужный побеседовал с Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе
Источник:телеграмм Валерия Залужного
В скором времени состоится заседание контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
Девятая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на вторник, 14 февраля. Среди основных тем – защита украинского неба, в частности, через привлечение авиационной платформы, и развитие "танковой коалиции".
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Залужный поговорил с Каволи
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что во время разговора с командующим ВС США в Европе обсудили:
- вопросы поставки международной военной помощи Украине,
- подготовку наших подразделений на территории стран-партнеров.
Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами дальнейших действий. Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей Победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником,
– подчеркнул Залужный.
Он подытожил, что победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство.
Залужный пообщался с Милли
Во время разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли 11 февраля Залужный поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов. Ведь они создают угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
Мы также обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону,
– заметил Главнокомандующий.
По его словам, на некоторых участках фронта Силам обороны удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление россиян, наши бойцы также продолжают удерживать под контролем Бахмут и принимают меры по стабилизации линии фронта вокруг города.