О том, что никаких сообщений в мессенджерах погибшего уже нет, издание сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Павлов удалил переписку в мессенджерах

В чатах "чисто". Он почистил их,

– рассказал собеседник.

В то же время на обнародованном в СМИ видео заметно, что Павлов ходит по дому с оружием и пишет что-то в телефоне, вероятно, переписывается с кем-то.

Сейчас следствие изучает данные с телефона погибшего мэра Кривого Рога.

Обратите внимание! В доме погибшего Константина Павлова якобы нашли 2 записки. Однако у них о самоубийстве не говорилось. СМИ отмечают, что их мог написать сам городской голова.

Смерть мэра Павлова: что известно