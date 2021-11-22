По данным Службы безопасности Украины, это могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами, так и уничтожение инфраструктуры в результате возможного падения из-за неисправности или неумелого управления.

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Пилоту-нарушителю сообщили о подозрении

Следователи установили, что несанкционированный полет совершил 45-летний житель Коломыи. Он, не пройдя учебы и не имея пилотского удостоверения, поднял в воздух самолет Ан-2, выпущенный 49 лет назад и снятый с эксплуатации.

Вылет он совершил с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косив", которая не имеет допуска к использованию. Также злоумышленник нарушил ряд авиационных правил, регулирующих безопасность полетов. Пилоту-нарушителю сообщили о подозрении по статье 281 о нарушении правил воздушных полетов. Дело с обвинительным актом передано в суд.

Что известно об инциденте

Мужчина совершал полеты в Косовском, Коломыйском районах и приграничном районе соседней области над полями, жилыми домами и автодорогами на самолете, который не имел летной годности и был снят с эксплуатации.

Самолет-нарушитель 7 августа зафиксировала противовоздушная оборона Украины, когда тот следовал в сторону государственной границы на территории Черновицкой области. Поскольку информация об этом полете в органах обслуживания воздушного движения отсутствовала, самолет не подавал обязательных сигналов распознавания, а экипаж не выходил на связь, этот инцидент классифицировали как нарушение государственного воздушного пространства.

Поэтому в небо подняли очередные силы – истребитель МиГ-29 204-й бригады тактической авиации. Он успешно перехватил самолет Ан-2. Пилот истребителя заставил его сесть на ближайшем аэродроме – в Коломые. В самолете находились 3 человека.