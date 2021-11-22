За даними Служби безпеки України, це могло спровокувати як зіткнення з іншими літаками, так і нищення інфраструктури в результаті можливого падіння через несправність чи невміле управління.

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Пілоту-порушнику повідомили про підозру

Слідчі встановили, що несанкціонований політ здійснив 45-річний житель Коломиї. Він, не пройшовши навчання та не маючи пілотського посвідчення, підняв у повітря літак Ан-2, випущений 49 років тому і знятий з експлуатації.

Виліт він здійснив з території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика "Косів", який не має допуску до використання. Також зловмисник порушив низку авіаційних правил, які регулюють безпеку польотів. Пілоту-порушнику повідомили про підозру за статтею 281 про порушення правил повітряних польотів. Справу з обвинувальним актом передано до суду.

Що відомо про інцидент

Чоловік здійснював польоти в Косівському, Коломийському районах та прикордонному районі сусідньої області над полями, житловими будинками й автодорогами на літаку, який не мав льотної придатності і був знятий з експлуатації.

Літак-порушник 7 серпня зафіксувала протиповітряна оборона України, коли той слідував у бік державного кордону на території Чернівецької області. Оскільки інформація про цей політ в органах обслуговування повітряного руху була відсутня, літак не подавав обов'язкових сигналів розпізнавання, а екіпаж не виходив на зв'язок, то цей інцидент класифікували як порушення державного повітряного простору.

Через це в небо підняли чергові сили – винищувач МіГ-29 204-ї бригади тактичної авіації. Він успішно перехопив літак Ан-2. Пілот винищувача змусив його сісти на найближчому аеродромі – в Коломиї. У літаку перебували 3 людини.