Перед визитами в Россию и Украину генсек ООН едет в Турцию
24 апреля 2022 , 07:02Читати новину українською
Источник:Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию. Потом – поедет в Россию и Украину.
Гутерриш посетит Анкару 25 апреля. Там его примет президент Реджеп Эрдоган.
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Что этому предшествовало
Перед этим генсек направил запрос в постоянные представительства Украины и России при ООН с просьбой о встречах с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и Путиным в Москве.
Его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что Турция является важным местом для переговоров между Украиной и Россией.
Может заинтересовать – Россия как никто другой заинтересована в том, чтобы ООН существовала, – Саакян: