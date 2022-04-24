Перед визитами в Россию и Украину генсек ООН едет в Турцию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию. Потом – поедет в Россию и Украину.

Гутерриш посетит Анкару 25 апреля. Там его примет президент Реджеп Эрдоган.

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Что этому предшествовало

Перед этим генсек направил запрос в постоянные представительства Украины и России при ООН с просьбой о встречах с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и Путиным в Москве.

Его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что Турция является важным местом для переговоров между Украиной и Россией.

Может заинтересовать – Россия как никто другой заинтересована в том, чтобы ООН существовала, – Саакян: