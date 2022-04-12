Перед войной у ФСБ России был отдельный отдел на каждую область Украины: планы были грандиозными

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал о планах России по Украине до начала войны. По его словам, масштабы впечатляют.

По словам Арестовича, в российском ФСБ создали не просто отдельный отдел, который занимался вопросами Украины. Там был отдел на каждую область Украины.

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Арестович о планах России по Украине до войны

Советники главы ОП добавил, что планы россиян были крайне разнообразными: от создания новых квазиреспублик до терактов. Арестович добавил, если после войны можно будет рассказать об этом, то все будут шокированы масштабом спецоперации, которую планировала Россия.

Алексей Арестович уточнил, что что-то у россиян пошло не так, а также добавил, что коррупция в государстве-агрессоре сыграла украинцам на руку. По его словам, за это время они украли 5 миллиардов долларов, что "даже Путин наверняка не выдержал" и пытается сейчас разобраться с этим.

Советник главы ОП подчеркнул, что кроме российской коррупции важную роль в защите Украины сыграли и наши спецслужбы, которые за последние 8 лет значительно улучшили свой профессиональный уровень. В частности, контрразведка и др.

Современные планы

Что касается создания так называемой Херсонской народной республики или Мариупольской, то наверняка у России есть такие планы. Арестович отметил, что все будет зависеть от того, какое стратегическое направление выберет Россия. Он добавил, что аннексия новых территорий Украины будет означать для государства-агрессора 6, 7, 8 пакет санкций дополнительно к тем, которые уже действуют.

Если они хотят убить свою экономику не за 3 месяца, а за 3 дня, то добро пожаловать к аннексии! Пожалуйста, присоединяете и мы с удовольствием посмотрим как россияне начнут убивать друг друга уже не за сахар, а за траву, кору деревьев,

– ответил Арестович.

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