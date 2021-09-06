В Германии рассматривают такие действия как угрозу безопасности страны и процессу демократического волеизъявления во время выборов 26 сентября.

Читайте также Байден ожидает, что Путин привлечет к ответственности хакеров, атаковавших США

Германия заявила об усилении кибератак из России

Кроме того, в Берлине считают, что кибератаки из России являются серьезным фактором, который портит двусторонние отношения стран.

Настойчиво призываем Россию прекратить эту незаконную кибердеятельность,

– говорится в сообщении.

Сотрудники безопасности минимум 3 раза в течение 2021 года информировали Бундестаг о кибератаках иностранных спецслужб на парламентариев.

В частности, недавно от кибератак пострадали несколько членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Сейчас проводят тщательное экстренное расследование этого "абсолютно неприемлемого поведения", а власть Германии оставляет за собой право принимать "дальнейшие меры".

Выборы в Германии: коротко