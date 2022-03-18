После изгнания России из Совета Европы там сняли флаг страны-агрессора. Кроме того, даже выкопали флагшток, на котором висел флаг.

Соответствующая информация появилась 18 марта. То есть на 23 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Совете Европе даже выкопали флагшток, где был флаг России

Перед зданием Совета Европы не только сняли флаг России, но и выкопали флагшток. Чтобы точно не вернулись,

– говорится в сообщении.

Совет Европы сняла флаг России / Фото УП

Такие действия осуществили потому, что 16 марта Комитет министров Совета Европы окончательно одобрил решение об исключении России из состава организации. Ведь страна-агрессор нарушает каждый пункт Устава Совета Европы.

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