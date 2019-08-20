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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Перед командой Зеленского есть два важных вызова, – эксперт

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      Ожидания украинцев от президента Зеленского завышены, но их оценки положительны
      Ожидания украинцев от президента Зеленского завышены, но их оценки положительны / Официальный сайт Президента Украины

      Украинцы теперь делают выводы, ориентируясь не на предвыборные обещания, а на конкретные дела президента Зеленского. И эти оценки положительные. Но есть определенные риски.

      Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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      Ожидания украинцев от новой власти всегда завышены. Но наши граждане глубоко интегрированы в политическую систему и осознают, что все и сразу невозможно. И Зеленский четко соответствует запросам украинцев,
      – отмечает Владислав Дзивидзинский.

      Впрочем, по мнению политолога, эффективность работы президента Зеленского зависит от двух важных факторов:

      1. Качество анонсированных законопроектов вызывает сомнение. Мы не знаем авторов. Те, кто пользуется авторитетом, как законодатели не были приобщены к разработке. Модераторы – Зеленский, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Стефанчук. Но кто еще – неизвестно.
      2. Второй риск – контроль над крупнейшей фракцией за всю историю независимости. Одним из таких инструментов, по мнению эксперта, может стать закон о лишении депутатов неприкосновенности.

      Важно не только выиграть, но и удержать победу. Во фракции "Слуга народа" могут быть контролируемые олигархами группы влияния. Тогда невозможно будет выполнить обещания Зеленского. Логично, что у президента анонсировали изменения в регламент и инициируют законопроекты, которые бы позволяли лишать народных депутатов полномочий за кнопкодавство,
      – подчеркивает Владислав Дзивидзинский.

      Политолог подчеркивает: важен порядок внесения законопроектов на рассмотрение. Лишения депутатов неприкосновенности украинцы ждут едва ли не с начала независимости. Поэтому, если в течение первого месяца работы парламента не будет внесен законопроект об импичменте или лишении неприкосновенности депутатов и судей, начнутся обвинения президента в затягивании или нежелании.

      Что обещал Владимир Зеленский во время выборов?
      Владимир Зеленский пообещал одними из первых внести на принятие парламента законы об импичменте президенту и ограничении депутатской неприкосновенности. По словам представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука, новоизбранные нардепы сразу возьмутся за все основные блоки: экономика, антикоррупция, инфраструктура, безопасность и оборона, евроинтеграция, международные отношения. Закон об импичменте президента будет одним из первых. Среди законопроектов, из которых начнет свою работу новая ВР, будет перевод документооборота парламента в электронную форму. Это позволит лишать народных депутатов полномочий за кнопкодавство.

      Верховна радаРаспределение мест в Раде / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Верховная Рада Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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