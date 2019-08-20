Перед командою Зеленського є два важливі виклики, – експерт

Українці тепер роблять висновки, орієнтуючись не на передвиборчі обіцянки, а на конкретні справи президента Зеленського. І ці оцінки позитивні. Але є певні ризики.

Про це 24 каналу розповів заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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Очікування українців від нової влади завжди завищені. Але наші громадяни глибоко інтегровані в політичну систему і усвідомлюють, що все і одразу неможливо. І Зеленський чітко відповідає запитам українців,

– зазначає Владислав Дзівідзінський.

Втім, на думку політолога, ефективність роботи президента Зеленського залежить від двох важливих факторів:

Якість анонсованих законопроектів викликає сумнів. Ми не знаємо авторів. Ті, хто має авторитет, як законотворці, не були долучені до розробки. Модератори – Зеленський, лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков, представник президента в парламенті Стефанчук. Але хто ще – невідомо. Другий ризик – контроль над найбільшою фракцією за всю історію незалежності. Одним із таких інструментів, на думку експерта, може стати закон про позбавлення депутатів недоторканності.

Важливо не тільки виграти, але й втримати перемогу. У фракції "Слуга народу" можуть бути контрольовані олігархами групи впливу. Тоді неможливо буде виконати обіцянки Зеленського. Логічно, що у президента анонсували зміни до регламенту і ініціюють законопроекти, які б дозволяли позбавляти народних депутатів повноважень за кнопкодавство,

– підкреслює Владислав Дзівідзінський.

Політолог підкреслює: має значення порядок внесення законопроектів на розгляд. Позбавлення депутатів недоторканності українці чекають мало не від початку незалежності. Тому, якщо протягом першого місяця роботи парламенту не буде внесено законопроект про імпічмент або позбавлення недоторканності депутатів і суддів, почнуться звинувачення президента в затягуванні або небажанні.

Що обіцяв Володимир Зеленський під час виборів? Володимир Зеленський пообіцяв одними з перших внести на ухвалення парламенту закони про імпічмент президенту і обмеження депутатської недоторканності. За словами представника президента в парламенті Руслана Стефанчука, новообрані нардепи відразу візьмуться за усі основні блоки: економіка, антикорупція, інфраструктура, безпека й оборона, євроінтеграція, міжнародні відносини. Закон про імпічмент президента буде одним із перших. Серед законопроектів, з яких почне свою роботу нова ВР, буде переведення документообігу парламенту в електронну форму. Це дозволить позбавляти народних депутатів повноважень за кнопкодавство.



Розподіл місць у Раді / Інфографіка 24 каналу