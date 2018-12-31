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      Перед Новым годом и Рождеством в Украине усилили охрану границы

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      Перед Новым годом и Рождеством в Украине усилили охрану границы
      Перед Новым годом и Рождеством в Украине усилили охрану границы / uk.etcetera.media

      Украинские пограничники накануне Нового года и Рождества усилили охрану государственной границы.

      Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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      Известно, что во время прохождения контроля на границе особое внимание будут уделять выходцам из стран миграционного риска (Афганистан, Бангладеш, Египет, Иран, Кения и т.д.).

      Стоит заметить, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админграницах с ВОТ АР Крым и линии соприкосновения в районе проведения ООС будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей,
      – добавили в ведомстве.

      По данным пограничников, в течение двух предпраздничных дней украинскую границу пересекли почти полмиллиона человек. Во время проверок пограничники обнаружили 24 недействительных и поддельных паспорта, а также задержали 35 человек за незаконное пересечение границы.

      Ранее 24 канал сообщал, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вблизи границ с Украиной. Так, к концу 2018 года страна-агрессор сосредоточила там около 53 тысяч военнослужащих.

      Теги: Новогодние праздники Новости Украины Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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