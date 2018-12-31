Перед Новим роком та Різдвом в Україні посилили охорону кордону

Українські прикордонники напередодні Нового року та Різдва посилили охорону державного кордону.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Відомо, що під час проходження контролю на кордоні особливу увагу приділятимуть вихідцям з країн міграційного ризику (Афганістан, Бангладеш, Єгипет, Іран, Кенія тощо).

Варто зауважити, що на новорічні та різдвяні свята всі КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та лінії зіткнення в районі проведення ООС працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей,

– додали у відомстві.

За даними прикордонників, протягом двох передсвяткових днів український кордон перетнули майже півмільйона людей. Під час перевірок прикордонники виявили 24 недійсних та підроблених паспорти, а також затримали 35 людей за незаконний перетин кордону.

Раніше 24 канал повідомляв, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. Так, на кінець 2018 року країна-агресор зосередила там близько 53 тисяч військовослужбовців.