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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Перед Новим роком та Різдвом в Україні посилили охорону кордону

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      Перед Новим роком та Різдвом в Україні посилили охорону кордону
      Перед Новим роком та Різдвом в Україні посилили охорону кордону / uk.etcetera.media

      Українські прикордонники напередодні Нового року та Різдва посилили охорону державного кордону.

      Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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      Відомо, що під час проходження контролю на кордоні особливу увагу приділятимуть вихідцям з країн міграційного ризику (Афганістан, Бангладеш, Єгипет, Іран, Кенія тощо).

      Варто зауважити, що на новорічні та різдвяні свята всі КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та лінії зіткнення в районі проведення ООС працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей,
      – додали у відомстві.

      За даними прикордонників, протягом двох передсвяткових днів український кордон перетнули майже півмільйона людей. Під час перевірок прикордонники виявили 24 недійсних та підроблених паспорти, а також затримали 35 людей за незаконний перетин кордону.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. Так, на кінець 2018 року країна-агресор зосередила там близько 53 тисяч військовослужбовців.

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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