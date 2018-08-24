Перед парадом Порошенко с семьей молились за Украину

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми утром 24 августа в День Независимости Украины помолились за Украину в Софийском соборе в центре Киева.

В собор Порошенко с семьей ходил перед военным парадом ко Дню Независимости Украины.

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В молитвенном мероприятии "Молитва за Украину" в Софийском соборе также приняли участие спикер Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и мэр Киева Виталий Кличко.

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Молитвы за Украину прочли предстоятели Церквей и руководители религиозных организаций Украины, среди которых: предстоятель УПЦ КП Филарет, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, предстоятель УГКЦ Святослав, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий и другие.

24 августа Украина отмечает 27-ю годовщину Независимости.

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