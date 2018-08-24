Перед парадом Порошенко з родиною молились за Україну

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та дітьми вранці 24 серпня у День Незалежності України помолилися за Україну в Софійському соборі в центрі Києва.

До собору Порошенко з родиною ходив перед військовим парадом до Дня Незалежності України.

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У молитовному заході "Молитва за Україну" у Софійському соборі також взяли участь спікер Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов та мер Києва Віталій Кличко.

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Молитви за Україну промовили предстоятелі Церков та керівники релігійних організацій України, серед яких: предстоятель УПЦ КП Філарет, голова УПЦ МП митрополит Онуфрій, предстоятель УГКЦ Святослав, предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій та інші.

24 серпня Україна відзначає 27-му річницю Незалежності.

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