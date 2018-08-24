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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Перед парадом Порошенко з родиною молились за Україну

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Порошенко з родиною молились за Україну
Порошенко з родиною молились за Україну / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та дітьми вранці 24 серпня у День Незалежності України помолилися за Україну в Софійському соборі в центрі Києва.

До собору Порошенко з родиною ходив перед військовим парадом до Дня Незалежності України.

Стежте за онлайном: Парад до Дня Незалежності 2018 у Києві: онлайн-трансляція

У молитовному заході "Молитва за Україну" у Софійському соборі також взяли участь спікер Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов та мер Києва Віталій Кличко.

Дивіться також: День Незалежності України: як вітають зі святом перші особи держави

Молитви за Україну промовили предстоятелі Церков та керівники релігійних організацій України, серед яких: предстоятель УПЦ КП Філарет, голова УПЦ МП митрополит Онуфрій, предстоятель УГКЦ Святослав, предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій та інші.

24 серпня Україна відзначає 27-му річницю Незалежності.

Редакція 24 каналу приєднується до привітань. Миру та злагоди!

Теги: Новини України Петро Порошенко релігія День Незалежності
Джерело: 24 Канал
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