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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Перед встречей с Путиным Трамп разговаривал с Эрдоганом

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Перед встречей с Путиным Трамп разговаривал с Эрдоганом
Перед встречей с Путиным Трамп разговаривал с Эрдоганом / jahannews

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Разговор состоялся в понедельник, 16 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе главы турецкого государства.

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Отмечается, что президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп отметили значимость тем, обсуждаемых на саммите НАТО, и коснулись ситуации в Сирии. Турецкий лидер подчеркнул важность встречи президентов РФ и США, а также пожелал Трампу успехов.

Напомним, ранее у Путина убеждали, что во время переговоров с Трампом стороны, в частности, должны обсудить вопрос Сирии и Северного потока, зато Крыма касаться не будут.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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