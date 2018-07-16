Перед встречей с Путиным Трамп разговаривал с Эрдоганом

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Разговор состоялся в понедельник, 16 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе главы турецкого государства.

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Отмечается, что президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп отметили значимость тем, обсуждаемых на саммите НАТО, и коснулись ситуации в Сирии. Турецкий лидер подчеркнул важность встречи президентов РФ и США, а также пожелал Трампу успехов.

Напомним, ранее у Путина убеждали, что во время переговоров с Трампом стороны, в частности, должны обсудить вопрос Сирии и Северного потока, зато Крыма касаться не будут.