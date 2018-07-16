16:49
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Перед зустріччю з Путіним Трамп розмовляв з Ердоганом

215 Читать новость на русском
Перед зустріччю з Путіним Трамп розмовляв з Ердоганом
Перед зустріччю з Путіним Трамп розмовляв з Ердоганом / jahannews

Перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Розмова відбулася у понеділок, 16 липня.

Про це повідомили у прес-служби глави турецької держави.

Читайте також: Зустріч із Трампом для Путіна – це маневр для відвертання уваги, – CNN

Зазначається, що президенти Реджеп Тайіп Ердоган і Дональд Трамп відзначили значимість тем, обговорених на саміті НАТО, і торкнулися ситуації в Сирії. Турецький лідер наголосив на важливості зустрічі президентів РФ і США, а також побажав Трампу успіхів.

Нагадаємо, раніше у Путіна переконували, що під час перемовин з Трампом сторони, зокрема, мають обговорити питання Сирії та Північного потоку, натомість Криму торкатися не будуть.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сьогодні, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 340
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сьогодні, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 507
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сьогодні, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1586
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сьогодні, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1661
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 липня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1928
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
В Україні паперові гривні замінять на монети: названо номінали
 12 березня , 20:26
Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку
 9 травня , 05:20
Наливайченко сповістив, хто насправді затримував Саакашвілі
17 лютого , 02:55
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук