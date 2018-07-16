Перед зустріччю з Путіним Трамп розмовляв з Ердоганом

Перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Розмова відбулася у понеділок, 16 липня.

Про це повідомили у прес-служби глави турецької держави.

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Зазначається, що президенти Реджеп Тайіп Ердоган і Дональд Трамп відзначили значимість тем, обговорених на саміті НАТО, і торкнулися ситуації в Сирії. Турецький лідер наголосив на важливості зустрічі президентів РФ і США, а також побажав Трампу успіхів.

Нагадаємо, раніше у Путіна переконували, що під час перемовин з Трампом сторони, зокрема, мають обговорити питання Сирії та Північного потоку, натомість Криму торкатися не будуть.