Россияне могут напасть на Харьков и другие города, – Зеленский
- Зеленский заявил, что обсуждение передачи Донбасса России недопустимо, поскольку это создает риски нападений на Харьков и другие украинские города.
- Передача Донбасса может привести к расколу в обществе и угрожает независимости Украины, что является целью Путина.
Украина не может обсуждать передачу Донбасса России. Владимир Зеленский уверен, что это создало бы риски нападений на другие города и угрожало бы единству страны.
Об этом президент Украины заявил в интервью Rai Radio.
Чем грозит передача Донбасса?
Президент Зеленский сказал, что вопрос передачи Донбасса России не может быть предметом обсуждения.
В таком случае оккупанты могут занять лучшие защищенные позиции без потерь. А на строительство новых укреплений нужно 1 – 1,5 года.
Они могут напасть на Харьков и другие города, которые делают большой вклад в наш ВВП. И в обществе будет раскол,
– добавил Зеленский.
Украинский лидер считает, что раскол – это как ключевая цель Владимира Путина, так и разрушение независимости Украины.
Изменились ли требования России?
Ранее сообщалось, что Россия может готовить информационную почву для новых требований к Украине и НАТО. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, предыдущие условия уже не актуальны.
Так президент Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским и не будет "награждать" оккупантов за их действия. Он в очередной раз подчеркнул, что не поддержит договоренности, противоречащие Конституции Украины.
Высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас считает, что Донбасс – не окончательная цель России. В то же время Москва на переговорах хочет получить то, что не смогла достичь на фронте.