Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью посла Израиля в Украине Михаэля Бродского для Радио Свобода.

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Украина не получит захваченное у "Хезболлы" российское оружие

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на самом деле встречался с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель на прошлой неделе и поблагодарил за инициативу о передаче оружия для Украины. Ведь она подавала соответствующий законопроект в Парламент, когда была депутатом. Но тогда это решение не приняли.



Состоялась встреча посла Украины в Израиле и заместителя министра МИД / Фото пресс-службы Посольства Украины в Израиле

Вероятно, Израиль и в дальнейшем отказывается от поставок любого вооружения в Украину из соображений безопасности для собственного государства. Хотя страна начала хуже относиться к России из-за поддержки "Хезболлы" и союзничества с Ираном.

Позиция Израиля однозначна: мы поддерживаем Украину, мы осуждаем войну, мы осуждаем агрессию России. Осуждаем публично, осуждаем в ООН, поэтому ни о каком нейтралитете говорить нельзя. По вопросу военной поддержки Украины – так, Израиль не оказывает военной поддержки Украине,

– заявил господин посол.

Сейчас подобных решений о передаче трофейного оружия в Украину от Министерства обороны Израиля нет. А инициативу Шаррен Хаскель Михаэль Бродский назвал "частным законопроектом".

Напомним, Израиль имеет трофейное оружие российского и советского производства, которое ЦАХАЛу удалось изъять во время операции в Ливане. В сети распространялось сообщение, что Израиль передаст Украине легкое вооружение, такое как винтовки или ПТРК.