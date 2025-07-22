Это не впервые, когда от политических заявлений до реальных шагов, проходит много времени. Как заметил 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передача Patriot является нелегкой задачей.

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Есть ряд нюансов для получения новых Patriot

Кроме технологической составляющей, важно иметь подготовленных украинских военных, которые смогут выполнять боевые задачи на этих системах. Даже если Patriot передадут совсем скоро, то нашим бойцам понадобится время для слаживания, обучения. Ведь речь идет о современных и дорогих системах.

Мало просто их получить. Мы должны подготовить людей, сформировать экипажи, провести обучение. Отбор достаточно серьезный, потому что нужны специалисты с высоким уровнем знаний,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Итак, Украина готова принять эти комплексы, но мы понимаем, что понадобится время на их интеграцию в нашу систему, на рассредоточение, определение мест патрулирования, создание ремонтных баз, мест дислокации, формирование логистики. Есть ряд требований, которым нужно соответствовать.

Я думаю, что все это происходило за кадром. Теперь встал вопрос конечного оформления документов и передачи их в Украину,

– добавил Иван Тимочко.

Остается надеяться, что все бюрократические вопросы удастся решить как можно быстрее. Ведь комплексы Patriot очень нужны для защиты украинского неба.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит системы ПВО Patriot уже через несколько недель. Это стало возможным после обещания Дональда Трампа передать комплексы, если их профинансирует Европа. Министерства обороны США и ФРГ проводили консультации, чтобы организовать это в быстрые сроки.

Впоследствии стало известно, что США пока не заменили Германии Patriot. Соответственно старые системы не могут передать Украине. Переговоры до сих пор продолжаются, когда будет результат – пока неизвестно.