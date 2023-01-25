Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, то, что Украина получила Leopard 2А6, для него было настоящей неожиданностью, ведь эти танки значительно улучшеная версия Leopard.

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Leopard 2А6 – значительно модернизированный танк

Обозреватель отметил, что Leopard 2А4 – это базовая версия, первая появившаяся модификация Leopard 2. Со временем модернизация повлияла, в частности, на защищенность танка и систему управления огнем. Архитектура башни была изменена уже в модификации Leopard 2А5. А у Leopard 2А6 значительно повышены все эти возможности.

Это гораздо более современная версия, чем Leopard 2А4. Если сравнивать Leopard 2А4 с Т-72 и Т-80, я бы ни делал ставку на советские танки в поединке с немецким. Не говоря уже о Leopard 2А6,

– заметил он.

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По его мнению, последняя модификация немецкого танка – Leopard 2А7. Но получим ли мы ее – открытый вопрос.

"Но получение Leopard 2А6 – это был настоящий сюрприз. Потому что я думал, что будет сделан акцент на Leopard 2А5", – подчеркнул Александр Коваленко.

Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала

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