Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, те, що Україна отримала Leopard 2А6, для нього було справжньою несподіванкою, адже ці танки – значно покращена версія Leopard.

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Leopard 2А6 – значно модернізований танк

Оглядач зауважив, що Leopard 2А4 – це базова версія, перша модифікація Leopard 2, яка з'явилась. З часом модернізація вплинула, зокрема, на захищеність танку та на систему управління вогнем. Архітектуру башти було змінено вже в модифікації Leopard 2А5. А в Leopard 2А6 значно підвищенні всі ці можливості.

Це значно більш сучасна версія, ніж Leopard 2А4. Якщо порівнювати Leopard 2А4 з Т-72 та Т-80, я б не робив ставку на радянські танки у двобої з німецьким. Не кажучи вже про Leopard 2А6,

– зауважив він.

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На його думку, остання модифікація німецького танка – Leopard 2А7. Але чи отримаємо ми її – відкрите питання.

"Але отримання Leopard 2А6 – це був справжній сюрприз. Бо я гадав, що буде зроблений акцент на Leopard 2А5", – наголосив Олександр Коваленко.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу

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