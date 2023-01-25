Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, те, що Україна отримала Leopard 2А6, для нього було справжньою несподіванкою, адже ці танки – значно покращена версія Leopard.
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Leopard 2А6 – значно модернізований танк
Оглядач зауважив, що Leopard 2А4 – це базова версія, перша модифікація Leopard 2, яка з'явилась. З часом модернізація вплинула, зокрема, на захищеність танку та на систему управління вогнем. Архітектуру башти було змінено вже в модифікації Leopard 2А5. А в Leopard 2А6 значно підвищенні всі ці можливості.
Це значно більш сучасна версія, ніж Leopard 2А4. Якщо порівнювати Leopard 2А4 з Т-72 та Т-80, я б не робив ставку на радянські танки у двобої з німецьким. Не кажучи вже про Leopard 2А6,
– зауважив він.
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На його думку, остання модифікація німецького танка – Leopard 2А7. Але чи отримаємо ми її – відкрите питання.
"Але отримання Leopard 2А6 – це був справжній сюрприз. Бо я гадав, що буде зроблений акцент на Leopard 2А5", – наголосив Олександр Коваленко.
Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу
Постачання зброї Україні: важливе
- За результатами зустрічі "Рамштайн" 12 країн домовились, що передадуть Україні близько 100 танків Leopard 2. 25 січня Німеччина таки ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо передачі танків та фактично дала "зелене світло" іншим країнам.
- В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість передати Україні близько 30 танків M1 Abrams. Пентагон поки що не підтвердив це офіційно, але обіцяє повідомити, коли буде точне рішення.
- Міністр оборони Іспанії підтвердила наміри відправити танки Leopard 2 німецького виробництва Україні.
- Швеція передасть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.
- Велика Британія надішле Україні 3 батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155 та низку броньованих машин, зокрема, Bulldog. У Міноборони заявили, що додатково відправлять Україні ще 600 ракет Brimstone.
- Польща також оголосила про новий пакет допомоги. Туди увійшли зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них, 42 бойові машини піхоти та 155-міліметрові гаубиці КРАБ.
- Литва пообіцяла відправити десятки зенітних установок L-70, боєприпаси, 2 гелікоптери Мі-8. Загальна сума допомоги для України становитиме близько 125 мільйонів євро.
- Латвія готує нові поставки переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, два вертольоти М-17, десятки кулеметів з боєприпасами, кілька десятків БпЛА та запчастини до М109 гаубиці.
- Естонія планує відправити в Україну десятки гаубиць FH-70 і D-30, тисячі 155-міліметрових снарядів, бойові машини піхоти, сотні протитанкових гранатометів М2 загальною вартістю близько 113 мільйонів євро.