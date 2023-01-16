Глава Минобороны Британии призвал Германию разрешить передачу Leopard Украине

Германия продолжает тормозить процесс передачи Украине танков Leopard. Причем не только со своих запасов. Эти машины стремятся предоставить ВСУ другие государства, но они нуждаются в разрешении от ФРГ.

Так что в Великобритании, которая подтвердила передачу танков Challenger, обратились к Германии. От нее требуют разрешить поставки Украине танков Leopard.

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Германия подтолкнет другие государства

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, ответный жест Германии чрезвычайно важен. Он может стать толчком для других государств, которые сомневаются с соответствующим решением.

На Берлин давят не просто так. От него требуют, чтобы он увеличил международную военную поддержку Киева. В частности, разрешил экспортировать в Украину танки Leopard 2 немецкого производства, которые уже готовы передать ряд государств.

Сообщалось, что Польша, как и Финляндия, очень хочет пожертвовать несколько Leopard. Все это зависит от решений правительства Германии – не только от того, будут ли немцы поставлять свои собственные Leopard, но и от того, дадут ли они разрешение другим. Я бы призвал немецких коллег это сделать,

– подчеркнул он.

Германия должна дать зеленый свет

16 января министр обороны Финляндии Микко Савола отметил, что передача Украине танков зависит от инициативы Германии. Напомним, что ранее он подчеркивал, что для этого нужно, чтобы и другие государства Европы также были готовы передать эти танки.

"Это очень зависит от руководства Германии, как мы будем действовать с этими танками Leopard. Для этого нужно немецкое разрешение на экспорт, и, кроме того, немецкая оборонная промышленность играет очень важную роль в том, как можно получить заменяемое оборудование", – отметил он. .

Заметим, что несколькими днями ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен мешать. Он не должен запрещать другим государствам предоставлять Украине Leopard. Этот жест дал бы зеленый свет той же Польше.

Напомним, что ни одно государство не может передать Украине немецкие танки Leopard без разрешения со стороны Германии. И пока оно отсутствует, до тех пор у нашего государства нет тех необходимых машин, которые помогут эффективно идти в наступление.