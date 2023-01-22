Чтобы стимулировать Германию: в Конгрессе США призвали отправить в Украину хоть один танк Abrams

Глава Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Соединенные Штаты должны направить в Украину хотя бы один Abrams. По его мнению, это подтолкнет Германию также предоставить ВСУ танки.

Немецкие танки Leopard используются в нескольких странах Европы, но для их реэкспорта в Украину нужно разрешение Берлина. США заявили, что их танки Abrams якобы не пригодны для боевых действий в Украине, учитывая значительные затраты на техническое обслуживание и топливо, необходимое для их эксплуатации.

Соединенные Штаты предоставили Украине значительное количество бронетехники, включив еще около 150 единиц в недавно объявленный администрацией президента Джозефа Байдена пакет помощи.

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Конгрессмен призвал предоставить Украине хоть один Abrams

По словам Маккола, если бы Соединенные Штаты объявили, что собираются предоставить Украине хотя бы один Abrams, это могло бы повлиять на Германию.

Я слышал, что Германия ждет, пока мы возьмем инициативу. Тогда они поставили бы танки Leopard. И помните, есть около 10 стран, имеющих танки Leopard, но им нужно согласие Германии,

– заявил конгрессмен.

Отвечая на вопрос, достаточно ли одного Abrams, чтобы немецкие танки оказались в Украине, Маккол сказал, что, по его мнению, заявления, что США собираются их предоставлять, достаточно для того, чтобы Берлин "выпустил на свободу" свои "Леопарды".

"Будет зимнее наступление россиян. Им (Силам обороны Украины – 24 Канал) нужны эти танки на восточном фланге на Донбассе. Им также нужны ПТРК, артиллерия большей дальности, чтобы ударить по Крыму, где находятся иранские беспилотники", – добавил конгрессмен.

Сенатор штата Делавер имеет такое же мнение

Недавно во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе сенатор от штата Делавер Крис Кунс говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем о поставках танков. После этого он высказал схожую с Макколом мысль.

"Я считаю, что мы должны срочно предоставить Украине современные основные боевые танки. Я обеспокоен тем, что Россия перевооружается и готовится к весеннему наступлению. Если это потребует от нас отправить несколько танков Abrams, чтобы разблокировать получение танков "Леопард" от Германии, Польши других союзников, я бы поддержал это", – заявил Кунс.

Он подытожил, что уважает то, что военные лидеры США считают "Абрамс" слишком сложной и дорогостоящей техникой, чтобы быть такой же полезной, как "Леопард". Однако Соединенным Штатам следует продолжать работать вместе с союзниками ради помощи Украине и "двигаться вперед бок о бок".