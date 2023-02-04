Соответствующее видео обнародовали в соцсетях, сообщает 24 Канал. Пожилые россиянки начали угрожать канцлеру Германии.
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"Отряды Путина" обратились к Шольцу
"Отряды Путина" обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с обвинением, что он якобы "опять выполняет задачу Байдена".
Ты один из первых, наверное, присылаешь свои "Леопарды". Другие страны пока думают, нужно ли присылать или нет. А ты тут быстро выполняешь задание. Но заметь, что твои "Леопарды" отдыхают против наших танков 90М. Вот ты будешь уничтожен. Все они сгорят просто большим пламенем,
– угрожает российская пенсионерка.
Более того, "отряды Путина" пообещали каждому, кто сожжет "Леопард", подарить свой мерч – футболку с изображением кремлевского диктатора Владимира Путина и надписью "Отряды Путина".
"Отряды Путина" обещают футболку за сожженный "Леопард": видео
Как быстро Украина может получить обещанные танки
- Западные союзники анонсировали масштабные поставки танков в Украину. Украинский посол во Франции сообщил, что в общей сложности пообещали предоставить более 320 бронемашин из разных стран.
- Их снабжение не состоится одновременно. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок должно поступить 120 – 140 танков. Ожидается, что первые единицы прибудут в Украину уже в марте.
- 3 февраля стало известно, что Германия готова поставить Украине еще 88 танков "Леопард" первого поколения. Хотя это и старые танки, они все равно пополнят перечень бронемашин, предоставление которых объявили ранее.
- Вице-президент парламента Германии Катрин Геринг-Экардт заявила, что "Леопарды" должны предоставить Украине как можно скорее. Это нужно для того, чтобы ВСУ ответили на новую атаку российской армии. По ее словам, оборона, защита и поддержка Украины для Германии является экзистенциально важным вопросом.