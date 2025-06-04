Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о возвращении тел погибших военных

Достигнутые в Стамбуле во время переговоров договоренности по возвращению тел погибших военных начнут реализовываться в ближайшее время.

Как отметила Захарова, эти вопросы уже прорабатываются на практическом уровне.

Кроме того, по сообщениям российских СМИ, помощник Путина Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина готовят обмен ранеными и тяжелобольными "всех на всех".

К слову, президент Украины сообщил о том, что новый обмен пленными между Украиной и Россией запланирован на 7 – 8 июня. Он добавил, что Москва готова обменять 500 военных, однако украинская сторона пока не получила списки.

Ранее украинский лидер сообщил, что во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 2 июня стороны договорились об обмене пленными. В общем домой могут вернуться до 1200 бойцов.