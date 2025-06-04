Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про повернення тіл загиблих військових

Досягнуті в Стамбулі під час переговорів домовленості щодо повернення тіл загиблих військових почнуть реалізовуватися найближчим часом.

Як зазначила Захарова, ці питання вже опрацьовуються на практичному рівні.

Крім того, за повідомленнями російських ЗМІ, помічник Путіна Владімір Мєдинський заявив, що Росія та Україна готують обмін пораненими та важкохворими "всіх на всіх".

До слова, президент України повідомив про те, що новий обмін полоненими між Україною та Росією заплановано на 7 – 8 червня. Він додав, що Москва готова обміняти 500 військових, однак українська сторона наразі не отримала списки.

Раніше український лідер повідомив, що під час перемовин між українською та російською делегаціями в Стамбулі 2 червня сторони домовилися про обмін полоненими. Загалом додому можуть повернутися до 1200 бійців.