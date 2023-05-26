Ключевым в принятии решения о передаче Украине самолетов F-16 стали успехи Сил обороны на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус.

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Украина получит все необходимое для победы

Он заверил, что решение о западных истребителях было принято еще по меньшей мере в конце прошлого года после успеха Вооруженных Сил Украины на Харьковском и Херсонском направлениях. Это дало очень серьезный стимул союзникам на Западе.

"От первого и до последнего Рамштайна все поставки оружия были тесно связаны с потребностью Вооруженных Сил и тем, какие события происходят на фронте. Украина получит все необходимое оружие, кроме ядерного. Все приходит постепенно, ведь война это не об спешке. ВСУ уже оперируют дальнобойными крылатыми ракетами, получили западные танки, ожидают самолеты F-16", – отметил политолог.

Рамиз Юнус о передаче Украине F-16: смотреть видео

Наши союзники также проверяют оружие на этой войне: какое из переданного Украине вооружение показывает наибольшую эффективность, а которое не так эффективно, как ожидалось. А ведь испытания на полигонах это одно, а в условиях военного времени, с непредсказуемыми ситуациями – совсем другое.

Украина получит F-16: главное