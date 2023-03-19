Кремль призывает своих агентов организовать антиправительственные протесты во Франции и Бельгии, – СМИ

Украина получит истребители от Польши и Словакии. Этот шаг может подтолкнуть других союзников нашего государства. И это пытаются предотвратить в России, расшатывая ситуацию в Европе.

По данным журналистов, российские спецслужбы уже получили указание Кремля. Согласно ему, они должны использовать своих агентов влияния во Франции и Бельгии. Их задача – организовать антиукраинские митинги, которые бы вставляли палки в колеса снабжения нам истребителей.

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Уже готовят несколько антиукраинских акций

Известно, что российская пропаганда может использовать кадры митингов во Франции, причиной которых стала пенсионная реформа. Подходящие видео страна-агрессор может использовать, чтобы провоцировать массовые прокремлевские протесты. Между тем, организаторы антиукраинских митингов будут делать все для того, чтобы собрать своих немногочисленных "сторонников" неподалеку от эпицентров антиправительственных действий.

По имеющейся информации, спецслужбы Кремля планируют поддержать проведение сразу трех антиукраинских акций;

в Париже 18 марта;

в Тулузе 19 марта;

в Брюсселе 4 апреля.

Организаторы – российские приспешники

Эти протесты – ответ на решение Польши передать Украине первые 4 истребителя МиГ-29 советского образца.

Бывший близкий соратник Марин Ле Пен, французский политик Флориан Филиппо обратился к своим подписчикам. Он призвал 18 марта принять участие в митинге в Париже. Мол, такой поступок Польши якобы вовлекает ЕС и НАТО в войну с Россией.

Журналисты напоминают, что в феврале 2023 года Филиппо уже организовывал нечто подобное. Тогда он был инициатором демонстрации, которая прошла под лозунгами: "Нет третьей мировой войне!", "Выйди из НАТО", "Нет поставке оружия в Украину". Тогда об этом мероприятии активно сообщали российские СМИ.

А вот организатором протестов в Тулузе и Брюсселе была глава пиренейской организации "Русофония". Речь идет о 39-летней гражданке Франции и России Анне Новиковой. Во время демонстраций, которые пройдут под лозунгом #StopKillingDonbass и против поставки оружия в Украину, будут присутствовать приспешники Кремля. Речь идет о так называемых журналистах и наблюдателях, освещавших события в интересах Москвы, когда находились на временно оккупированных территориях.

Интересно, что участники акций потребуют как от французских, так и от европейских политиков учесть их электронную петицию. В ней требуют снять санкции против России.

К слову, не только Польша передаст нам МиГ-29. 17 марта соответствующее решение было принято Словакией. От нее наше государство получит 13 самолетов.