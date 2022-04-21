Передача Украине советских МиГ-29 от Варшавы "все еще на столе", – посол Польши в США

Посол Польши в США Марек Магеровский отметил, что в Варшаве до сих пор не против, чтобы передать истребители МиГ-29 Украине. Предложение – до сих пор на столе, остается ждать одобрения НАТО.

Об этом Магеровский заявил в Экономическом клубе в Вашингтоне. Он отметил, что, возможно, у США было ложное представление о польских истребителях.

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Польские МиГи были модернизированы, – посол

У меня такое впечатление, что у США было представление об этих истребителях советского производства – будто они похожи на те B52, Stratofortresses, которые законсервированы где-то посреди пустыни в Неваде, покрытые пылью, но пригодны к использованию.

– отметил Магеровский.

Посол заверил, что истребители были модернизированы несколько лет назад и составляют треть парка боевых самолетов Польши. Именно поэтому Варшава не может избавиться от такого большого количества самолетов без должной замены.

Польша хотела передать истребители на базу НАТО

Дипломат отметил, что еще в начале марта Польша предложила передать МиГ-29 на базу Рамштайн в Германии. Тогда, что делать с самолетами, должно было решить НАТО. Однако против такой идеи выступило американское правительство. При этом в Варшаве заверили: предложение до сих пор "на столе".

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