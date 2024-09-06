Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что средства от замороженных российских активов важны для сохранения жизней украинцев. Украине нужно создать прецедент и получить эти деньги.

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Насколько серьезной является проблема

По словам политолога, Трамп понимал, что его пытались использовать как "токсичную торпеду" и США хотело отдать часть американского лидерства G7 и НАТО, чтобы они распределяли деньги и руководили "Рамштайном", потому что якобы американцы сами не справятся.

Однако сейчас выигрывает Харрис и США решило это не делать, оставив лидерство у себя. Американские выборы являются игрой, но мы потеряем жизни украинских граждан, если не получим деньги.

Поэтому, я думаю, Владимир Зеленский может ехать на "Рамштайн", чтобы встретиться с Байденом, Трампом и Харрис и сказать, чтобы нас "вынесли за скобки" из американского двухпартийного противостояния, это не деньги США, чтобы они их отдавали,

– пояснил Давидюк.

Если же сейчас США не предоставит Украине доходы с замороженных российских активов, наше государство потеряет время, ведь потом начнется инаугурация президента США, что замедлит процесс.

Политолог отметил, что Politico является инсайдерской газетой, их журналисты проникли внутрь всех процессов и действительно многое знают. На это издание действительно нужно обращать внимание и реагировать.

Некоторые партнеры в Европе говорят, что прецедента нет, поэтому пока не будут предоставлять деньги. Поэтому для нас сейчас нужно сделать прецедент и залить в бюджет деньги. 50 миллиардов долларов это серьезная сумма,

– отметил Давидюк.