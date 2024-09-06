Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що кошти від заморожених російських активів важливі для збереження життів українців. Україні потрібно створити прецедент та отримати ці гроші.

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Наскільки серйозною є проблема

За словами політолога, Трамп розумів, що його намагались використовувати як "токсичну торпеду" і США хотіло віддати частину американського лідерства G7 та НАТО, щоб вони розподіляли гроші та керували "Рамштайном", бо начебто американці самі не справляться.

Однак зараз виграє Гарріс і США вирішило це не робити, залишивши лідерство в себе. Американські вибори є грою, але ми втратимо життя українських громадян, якщо не отримаємо гроші.

Тому, я думаю, Володимир Зеленський може їхати на "Рамштайн", щоб зустрітись з Байденом, Трампом і Гарріс та сказати, щоб нас "винесли за дужки" із американського двопартійного протистояння, це не гроші США, щоб вони їх віддавали,

– пояснив Давидюк.

Якщо ж зараз США не надасть Україні доходи із заморожених російських активів, наша держава втратить час, адже потім почнеться інавгурація президента США, що сповільнить процес.

Політолог наголосив, що Politico є інсайдерською газетою, їхні журналісти проникли всередину всіх процесів і справді багато чого знають. На це видання справді потрібно звертати увагу та реагувати.

Деякі партнери в Європі говорять, що прецеденту нема, тому поки не будуть надавати гроші. Тому для нас зараз потрібно зробити прецедент та залити в бюджет гроші. 50 мільярдів доларів це серйозна сума,

– зауважив Давидюк.