Освобождение украинцев из российского плена могло происходить по личной инициативе вице-премьер-министра Жолта Шемьена. Как сообщили СМИ четыре независимых источника, из-за этого есть серьезное возмущение в правительстве.

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Освобождение пленных было инициативой Шемьена

Все источники венгерской службы "Радио Свобода" отметили, что эта операция по освобождению военнопленных проходила под единоличным руководством Шемьена. Также были привлечены личные контакты венгерского вице-премьера с РПЦ.

Ни Министерство иностранных дел, ни канцелярия премьер-министра об этом не знали, из-за этого есть серьезное возмущение в правительстве по поводу акции,

– сообщили источники.

Более того, по словам информаторов, о таком замысле Шемьена не знали ни министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто, ни премьер-министр Гергей Гульяс. Некоторые предположили, что не проинформированы и соответствующие профессиональные службы.

Также в СМИ сообщили, что к операции освобождения никто не был инициирован правительством. Ведь в противном случае он отвечал бы "за подготовку и организацию такого дипломатически чрезвычайно деликатного шага с участием трех стран".

Следовательно, из-за ограниченного круга привлеченных к освобождению украинцев из плена неизвестно также, как именно они попали в Венгрию. Есть предположение, что Жолт Шемьен организовал их проезд через Шенгенскую зону, приведя в действие систему охраны шенгенской границы в пределах своих собственных полномочий.

Все это вызывает возмущение у ответственных чиновников, ведь на каком бы низком уровне ни были венгерско-украинские отношения, в таком щекотливом вопросе должен быть обмен информацией между Будапештом и Киевом. Более того, элементарно предположить, что отсутствие информации об освобождении пленных может повлечь за собой дипломатический скандал. А это в свою очередь могло бы навредить репутации Венгрии в НАТО.

Где находятся украинцы – неизвестно

Также пока неизвестно, где находятся военные, попавшие в плен под Купянском. В СМИ отметили, что у них всех венгерские имена, но не все из них признают себя венграми.

При этом для пиара венгерским властям было бы лучше показать, как освобожденные пленные едут к границе в сопровождении венгерского правительства, как переходят на украинскую сторону, где их приветствуют представители нашего правительства и члены их семей. Но всего этого нет.

Как отметил один из информаторов СМИ, "после того, как всем стало очевидным, что венгерским правительством могут манипулировать из России на уровне вице-премьера", Будапешт просто избрал стратегию молчания. По мнению источника, таким образом он надеется, что "дело затянется и об этом как можно скорее забудут".

Что известно о скандале с военнопленными