Натомість звільнення українців з російського полону могло відбуватися за особистої ініціативи віцепрем'єр-міністра Жолта Шем'єна. Як повідомили ЗМІ чотири незалежні джерела, через це є серйозне обурення в уряді.

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Звільнення полонених було ініціативою Шем'єна

Усі джерела угорської служби "Радіо Свобода" зазначили, що ця операція зі звільнення військовополонених відбувалася під одноосібним керівництвом Шем'єна. Також були залучені особисті контакти угорського віцепрем'єр-міністра із РПЦ.

Ні Міністерство закордонних справ, ні канцелярія прем'єр-міністра про це не знали, через це є серйозне обурення в уряді щодо акції,

– повідомили джерела.

Ба більше, за словами інформаторів, про такий задум Шем'єна не знали ані міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто, ані прем'єр-міністр Ґергей Гульяс. Деякі припустили, що не були поінформовані й відповідні професійні служби.

Також у ЗМІ повідомили, що до операції звільнення ніхто не був ініційований урядом. Адже у протилежному випадку він би відповідав "за підготовку та організацію такого дипломатично надзвичайно делікатного кроку за участю трьох країн".

Відтак, через обмежене коло залучених до звільнення українців з полону невідомо також, як саме вони потрапили до Угорщини. Є припущення, що Жолт Шем'єн організував їхній проїзд через Шенгенську зону, привівши у дію систему охорони шенгенського кордону в межах своїх власних повноважень.

Усе це викликає обурення у відповідальних урядовців, адже на якому б низькому рівні не були угорсько-українські відносини, у такому делікатному питанні мав би бути обмін інформацією між Будапештом та Києвом. Ба більше, елементарно передбачити, що відсутність інформації щодо звільнення полонених може потягнути за собою дипломатичний скандал. А це своєю чергою могло б нашкодити репутації Угорщини у НАТО.

Де перебувають українці – невідомо

Також наразі невідомо, де перебувають військові, що потрапили у полон під Куп'янськом. У ЗМІ зазначили, що усі вони мають угорські імена, але не всі з них визнають себе угорцями.

При цьому для піару угорській владі було б краще показати, як звільнені полонені їдуть до кордону у супроводі угорського уряду, як переходять на українську сторону, де їх вітають представники нашого уряду та члени їхніх сімей. Натомість усього цього немає.

Як зазначив один з інформаторів ЗМІ, "після того, як усім стало очевидним, що угорським урядом можуть маніпулювати з Росії на рівні віце-прем'єра", Будапешт просто обрав стратегію мовчання. На думку джерела, таким чином він сподівається, що "справа затягнеться і про це якомога швидше забудуть".

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