В Германии объяснили отказ передать Украине ЗРК Patriot
Источник:"Голос Америки"
В Германии заявили, что не имеют на своих складах систем противовоздушной обороны Patriot, поэтому их нельзя отправить в Украину. Там объяснили, что Patriot, находящийся на территории Германии, является частью коллективной обороны НАТО.
Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер. Также он открыл подробности договоренностей с Польшей.
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В Германии объяснили, почему не передадут Украине Patriot
Министры обороны Польши и Германии возобновили переговоры о размещении системы ПВО Patriot на территории Польши. Варшава предлагала разместить их на территории Запада Украины, но Германия не согласилась. Она заявила, что не может отправить их в Украину, поскольку они принадлежат НАТО.
Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО,
– сказал Линднер.
Он также рассказал, что Германия отправит в Польшу группу военных, чтобы они изучили локации для размещения Patriot.
Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем туда группу военных для изучения локации для размещения системы Patriot. Мы преданы защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО,
– добавил он.
Польша возмущена откровенностью Германии
Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия нарушила договоренность о конфиденциальном характере переговоров по передаче ЗРК Patriot после инцидента в Пшеводуве.
Также он подчеркнул, что отстаивал необходимость передачи Patriot Украине, но у германской стороны "был целый набор аргументов".
Важнейшим достижением является то, что эти пусковые установки будут подключены к польской оборонной системе, поэтому именно оперативный командующий видами Вооруженных Сил будет принимать решение об использовании этих Patriot как части целостной системы польской противовоздушной и противоракетной обороны.
– намекнул он.
Что предшествовало
- После инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила Польше системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.
- Польская сторона предложила разместить эти ЗРК на территории Запада Украины. Это не только помогло бы украинским силам ПВО, но и защитило бы Польшу, поскольку когда ракета пересечет польскую границу, времени может быть мало.
- Однако в Германии отказались, ссылаясь на то, что это оружие НАТО. В Альянсе заявили, что сейчас по этой теме ведутся дискуссии. Однако впоследствии стало ясно, что пока Украине Patriot не передадут.