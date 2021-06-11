В передаче боевикам данных о местах дислокации ВСУ подозревают военного

Прокуратура сообщила о подозрении военному. По данным следствия, он передавал пророссийским боевикам информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

В чем подозревают военного

Бойцу объявили подозрение по статье об участии в террористической организации. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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По данным следствия, в течение 2021 года военнослужащий передавал участнику террористической организации "ДНР" информацию о дислокации и планировании боевых задач одного из подразделений Вооруженных сил,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

По месту жительства подозреваемого провели обыск. Правоохранители изъяли:

оружие и боевые припасы, которые военный пытался использовать для диверсионно-разведывательной группы.

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Служба безопасности разоблачила работников Министерства обороны на хищении государственных денег. Речь идет о 5 миллионах гривен.

Заметим, злоумышленники незаконно передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам, прикрываясь борьбой с коррупцией.